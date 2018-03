Primeur voor Burgers' Zoo: adelaarsrog-drieling geboren

Adelaarsroggen kennen geen broedzorg: zodra de jongen ter wereld komen, kijken de ouders er niet meer naar om. Adelaarsroggen zijn eierlevendbarend: ze leggen een ei in hun lichaam dat ook in het lichaam uitkomt. Hierdoor lijkt het alsof de dieren levendbarend zijn, wanneer het jong opgerold als een pannenkoek uit het moederlichaam tevoorschijn komt bij de geboorte.



De adelaarsroggen worden in Burgers' Zoo vrijwel zonder uitzondering 's nachts geboren: de dierverzorgers ontdekken de jongen 's ochtends in het bassin. Deze maand kwamen in het aquarium van Hamburg twee jongen ter wereld van adelaarsroggen die zelf in Arnhem geboren zijn.