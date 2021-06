Problemen met toegangstest maken loterij van eerste uitgaansnacht Arnhem

VIDEO Man die dreigt met mes aangehou­den, mogelijke steekpar­tij in centrum Arnhem voorkomen

8:20 ARNHEM - Door snel optreden heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een mogelijke steekpartij weten te voorkomen in de binnenstad van Arnhem. Een man die in bezit was van een steekwapen is aangehouden.