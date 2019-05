Proef: bewoners van drie Arnhemse wijken mogen grofvuil gratis laten ophalen

Blijkt dit een succes te zijn, dan is het denkbaar dat een van de twee proeven in heel Arnhem wordt ingevoerd. De gemeente hoopt dat het dumpen van zwerfafval als matrassen, kapotte meubelen en vloerbedekking bij de ondergrondse containers hierdoor afneemt.

Broedplaatsen

In de praktijk blijkt dat op een aantal locaties in de stad ondergrondse containers broedplaatsen van zwerfafval zijn. Het opruimen kost de gemeente veel geld. De afgelopen maanden heeft de gemeente in kaart gebracht waar veel grofvuil op straat werd achtergelaten en waar er geen sprake van overlast was.

Op grond daarvan is besloten de proef te houden in de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee en Malburgen. In deze wijken moest de gemeente geregeld kapot meubilair van straat halen.

Kraakperswagen

In de wijken Geitenkamp en Arnhemse Allee kunnen inwoners op drie vaste dagen gratis hun kapotte spullen aanbieden. De kraakperswagen van Suez komt het grofvuil ophalen op 6 juni, 27 juni en 18 juli. ,,Wel moet er eerst een telefonische afspraak worden gemaakt. Dat is een voorwaarde”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

In de wijk Malburgen kunnen bewoners in de periode van 17 juni tot 18 oktober maximaal drie keer een telefonische afspraak maken waarna de kraakwagen kosteloos voor komt rijden. Zij spreken zelf af op welke dag dit gebeurt.

Afvalbrengstation

Voor inwoners van alle andere wijken in Arnhem geldt dat zij zes keer per jaar zelf gratis grofvuil naar een afvalbrengstation kunnen brengen. Voor het laten ophalen van afgedankte en kapotte spullen geldt een tarief van 36,50 euro per kubieke meter.