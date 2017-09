Raad Arnhem haalt schouders op over frustraties boze wethouder

ARNHEM - Wethouder Martijn Leisink van Arnhem geeft de politici van zijn stad publiekelijk een draai om de oren. Hij spreekt op Twitter zijn verontschuldigingen uit tegenover zijn ambtenaren over een in zijn ogen oliedom raadsbesluit. De gemeenteraad reageert schouderophalend. Niemand voelt zich geschoffeerd. Een enkeling uit felle kritiek.

Leisink houdt niet van bureaucratie. Geregeld maakt hij een lange neus naar de rijksoverheid die in zijn ogen dol is gedraaid in controledrift. Afgelopen maandag nam de gemeenteraad een besluit dat zijn ambtenaren in zijn ogen zinloos werk bezorgt. De raad wil dat iedereen die om hulp vraagt bij een wijkteam een schriftelijk besluit over die hulpaanvraag krijgt. Tot nu toe kregen ze zo'n beschikking volgens Leisink alleen bij een afwijzing.

Treurige avond

Leisink ventileerde zijn ongenoegen over her raadsbesluit. 'Vanavond heeft de raad van Arnhem de bureaucratie weer teruggebracht in de zorg. Treurige avond'. Kort daarna ging hij weer los. 'Mijn excuses aan onze fantastische wijkteams. Ik ben er helaas niet in geslaagd jullie te behoeden voor nodeloze bureaucratie'.

De volgende dag ging Leisink met lood in de schoenen aan het werk. 'Vandaag moet ik onze wijkteams vertellen dat ze óók beschikkingen moeten gaan typen voor mensen die ze níét willen ontvangen'.

Schofferen?

Leendert Combée van de VVD maakt zich er geen ogenblik druk over. ,,Hij mag zijn frustraties laten blijken als hij het besluit van de raad maar uitvoert.'' Het woord schofferen neemt Combée niet in de mond. ,,Als dit schofferen is, schofferen wij als raad het college van burgemeester en wethouders ook. Het gaat er soms pittig aan toe. Politiek is niet voor bange mensen.''

Emoties

Martien Louwers van de PvdA vindt de tweets van Leisink 'niet handig'. Ze begrijpt het wel. ,,Het zijn emoties, het liep hoog op in het debat. Je kunt het anders zeggen, diplomatieker. Ik vind wel dat het kan. Verhit debat in de raad hoort bij onze bestuurscultuur. Dat uiten we ook via Twitter. De wethouder moet wel ons besluit uitvoeren natuurlijk.''

Wraak

Addy Plieger van de ChristenUnie vraagt zich af of het verstandig is dat Leisink 'op deze manier communiceert'. Voor de rest wil ze er niks over zeggen in het openbaar. De ChristenUnie zit na een conflict niet langer in het college. ,,Ik moet op eieren lopen'', verzucht Plieger. ,,Voordat je het weet, wordt iets wat ik zeg uitgelegd als wraak.''

Ongepast

Lea Manders van Arnhem Centraal vindt de reactie van Leisink ongepast. ,,Hij is een wethouder die is ingehuurd door de raad. Ik vind het heel slecht dat hij zo eenzijdig afwijzend reageert. Onprofessioneel ook. Maar misschien past het wel bij de bestuurscultuur in deze stad.''

'Raad schoffeert zichzelf'

Jurgen Elfrink van de SP heeft er geen moeite mee. Hij vindt dat de raad er maandag een rommeltje van maakte toen een grote groep zijn broer Gerrie aan de schandpaal probeerden te nagelen over de kostenoverschrijding rond de nieuwbouw van Musis. ,,De raad schoffeerde zich zelf. Het scheelde maar weinig of iedereen was opgestapt. Dan had alleen burgemeester Marcouch er nog gezeten.'

Rollator

Leisink legt het nogmaals uit. ,,Als de inwoner een rollator nodig heeft en wij zijn het daarmee eens, dan leveren we een rollator in plaats van een beschikking en een rollator. Tenzij een inwoner ook nog een beschikking wil. Dan maken we die. Die tijd kan dan natuurlijk niet aan zorg besteed worden.''

Spiegel