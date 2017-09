Raad Arnhem staakt debat over sloop 'Blauwe golven'

Alternatief

Volgens het principe ‘één partij, één stem’ (zoals dat in Arnhem is afgesproken voor commissievergaderingen) was daarmee de bijeenkomst klaar. De vraag die de tiende partij, Verenigd Arnhem, had aan Elfrink (‘Hoe denkt ú erover?’) kwam niet meer aan de orde. Aanleiding voor het voorstel van Plieger is een gesprek dat raadsleden met Struycken hadden en diens steun voor een alternatief plan voor de corridor, die binnenstad en Museum Arnhem/ArtEZ met elkaar moet gaan verbinden: een groene Oude Kraan en behoud van de (aangepaste) Blauwe golven.

In de gemeenteraad heerste nog de gedachte dat het alles of niets was met Peter Struycken: of behouden, of weghalen. Plieger wil dat beide partijen om de tafel gaan in de hoop dat de twee ideeën in elkaar te passen zijn. Dat voorstel gaat ze volgende week in de gemeenteraadsvergadering doen.