Raad Arnhem wil geen Euroscoop maar iets anders in Rijnhalgebied

Dierenweide Rheden wordt verkleind

20 november RHEDEN - Kinderboerderij de Dierenweide in Rheden houdt slechts een halve hectare over van de huidige 2 hectare. Over het vrijkomende terrein gaat de gemeente Rheden een wandelroute aanleggen. De kinderboerderij doet afstand van haar schapen en pony's. De herten zijn al weg.