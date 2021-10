Raad Rheden voorkomt afsluiting Posbank, maar maakt wel het rondje rijden zeven maanden per jaar in de weekends onmogelijk

Met dit verloop van de vergadering gebeurt precies wat de partijen tevoren hadden aangekondigd. VVD, CDA, GPRB en twee raadsleden van D66 (Erik Roumen en Krista den Hertog) hebben een amendement ingediend dat de algehele afsluiting van de Posbank voor auto's en motoren onmogelijk maakt. Samen hebben de indieners van het amendement een meerderheid in de raad. In plaats daarvan willen ze het rondjesrijden door het gebied van 1 april tot 1 november in het weekend en op feestdagen onmogelijk te maken met drie afsluitingen op de Bovenallee en de Beekhuizenseweg. Zo goed als alle parkeerterreinen in het gebied blijven dan wel bereikbaar. De maximum snelheid wordt 30 kilometer. De Kluizenaarsweg naar het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld blijft open.

Tegen dit amendement zijn GroenLinks PvdA, SP en het D66-raadslid Kees Verspui. Zij blijven voor algehele afsluiting van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer. De ChristenUnie heeft een eigen compromisvoorstel: het rondje Posbank drie jaar permanent onmogelijk maken en dan de ervaringen evalueren. Maar dit compromis wekt bij niemand enthousiasme. Opvallend is overigens dat van de SP twee raadsleden afwezig zijn en van de PvdA één. Een vuist maken tegen de overmacht kunnen de tegenstanders van het amendement dan ook bij lange niet.

'De Posbank is geen natuurgebied, maar een recreatiegebied’

Voor- en tegenstanders discussiëren op deze dinsdagavond fel met elkaar. VVD-fractievoorzitter Yola Hopmans zorgde voor verontwaardiging door de Posbank ‘een recreatiegebied’ te noemen. ,,Als het een natuurgebied was, zouden we ook de A50 af moeten sluiten.” Zij verweet het college de inwoners onvoldoende over de afsluiting te hebben geconsulteerd. Ook zijn er volgens haar te weinig onderzoeken gedaan naar de natuur. Geloof in vervoer voor mindervaliden met een busje heeft zij niet. ,,Wat als zo'n ondernemer afhaakt?”

De voorstanders van de afsluiting reageerden verontwaardigd. ,,Gaan we nu discussiëren over de vraag of auto's in het gebied slecht zijn voor de natuur?", vroeg Verspui. Hij verweet op zijn beurt de andere partijen dat zij voor hun alternatieve plan geen onderzoeken en enquêtes hebben gedaan.

De gemeenteraad van Rozendaal neemt op 2 november naar verwachting hetzelfde besluit als de raad van Rheden.

Volledig scherm De Steeg, 19 oktober 2021. Posbankactie bij gemeentehuis De Steeg. © Gerard Burgers