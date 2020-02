‘Radicalisering begint al op kinderdagverblijven’: Marcouch slaat alarm over salafisten

ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maakt zich grote zorgen over de groeiende invloed van salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, in Nederland. Dat zei hij donderdag op een congres over radicalisering in Arnhem.

Marcouch: ,,Via moskeeën, scholen en zelfs al op kinderdagverblijven is sprake van een groeiende invloed op onze kinderen.”

De Arnhemse burgervader wees er op dat het aantal salafistische moskeeën in Nederland de afgelopen vier jaar is verdubbeld. Marcouch: ,,Predikers van een tweede generatie staan op. Die nieuwe aanjagers spreken vaardig Nederlands, kennen het rechtssysteem en domineren nieuwe media. Het gedachtegoed drukt de goedwillende moslims, moskeebesturen en imams weg.”

‘Doodstraf voor homoseksualiteit’

Marcouch staat bekend om zijn stevige kritiek op het salafisme en staat daarin zeker niet alleen. Zo liet Dick Schoof, directeur van de AIVD, afgelopen week weten signalen te krijgen dat op speciale weekendscholen en kinderdagverblijven kinderen worden geïndoctrineerd met salafistisch gedachtegoed.



Daar zouden ze onder meer te horen krijgen dat homoseksualiteit met de dood bestraft moet worden. Volgens Marcouch is het van levensbelang dat jongerenwerkers, gematigde imams en docenten tijdig de signalen opvangen en aan de bel trekken.

,,Radicalisering ontstaat snel, maar zeker niet in één nacht. Wie zich erin verdiept heeft, kan het zien aankomen. Wie op de hoogte is van de signalen, en met interesse en aandacht kijkt, ziet: andere vrienden, verandering in kleding en taalgebruik, inhuizige sessies in plaats van hangen op straat, en plotseling conservatieve opvattingen over mannen en vrouwen, over andersgelovigen en andersdenkenden.”

Quote Predikers van een tweede generatie staan op. Die nieuwe aanjagers spreken vaardig Nederlands, kennen het rechtssys­teem en domineren nieuwe media Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem

Lof voor Arnhemse aanpak

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, sprak ook op het congres en prees de ‘Arnhemse aanpak’. In het najaar van 2018 hield de politie in Arnhem drie jonge Jihadisten aan, die plannen hadden voorbereid voor een aanslag in Nederland.



Grapperhaus: ,,In Arnhem is door vroegtijdig ingrijpen erger voorkomen. Laat dat een les voor de rest van het land zijn: het feit dat al lang geen aanslag is gepleegd, betekent niet dat geen dreiging meer bestaat. Ondergronds blijft het altijd nog borrelen, de dreiging is niet verdwenen.”

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie tijdens de conferentie over radicalisering. Op de eerste rij Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, coordinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Aalbersberg en hoogleraar Micha de Winter. De bijeenkomst is georganiseerd door de Arnhemse burgemeester. © ANP

Dialoog aangaan