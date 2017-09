Ratelband leerde vechten met een fietsketting tussen het gajes van Arnhem

Elke dag vechten

Hij zat eerst op school 12 bij Thialf in het Spijkerkwartier. Later werd het school 15 bij de gevangenis bij de brug. ,,Waar nu het Paleis van Justitie staat. Het gajes van Arnhem zat op die school, het was elke dag vechten. Mijn broer was niet zo'n vechtersbaas, ik nam het voor hem op. We vochten met zijn allen tegen Rijnwijk, We gingen ze te lijf met fietskettingen waar we kopspijkers in hadden geslagen.’’

Moffen en onderduikers

Zijn vader zat na de bevrijding in 1945, als NSB-er in Avegoor bij Ellecom, waar in de oorlog nog de politieschool van de SS zat. ,,Hij had brood aan de moffen geleverd’’, vertelt Ratelband. ,,Later heb ik nog Joodse onderduikers gesproken die hem dankbaar waren omdat hij hen voedselbonnen leverde. Ik vroeg ze waarom ze niet voor mijn vader getuigd hebben. Ze bleken bang te zijn voor de politie.’’ De Arnhemse politie haalde de Joden uit hun huizen. Ook in de Nieuwstad. Ratelband, geboren in 1949, groeide op tussen dit beladen verleden en de puinhopen van de verwoeste stad. ,,De bakkerij werd geconfisqueerd, een zekere meneer Kuiper kreeg de zaak toegewezen. Toen mijn vader terug kwam, mocht hij koekjes bakken voor meneer Kuiper. Hij heeft die Kuiper er met kop en kont uit geflikkerd.’’

Bagger

Ratelband weet nog precies alle prijzen van de broodjes en broden die hij al als kleine jongen aan de man bracht. ,,Op mijn veertiende belde ik met de politieschool bij Sacre Coeur aan de Velperweg, ik had gehoord dat hun bakker ermee op hield. Met zestien broden op mijn fiets liep ik er heen. Ik scheet bagger in zeven kleuren. Ik klopte toch aan bij de commandant, dwars door de angst heen. De commandant zag mij staan als jongetje, het werd niks. Maar het heeft wel de basis gelegd voor de rest van mijn leven. Vallen, opstaan en doorzetten. Nooit opgeven. Wat er ook aan tegenslag over je heen komt. Het is zoals ik in mijn nieuwste boek schrijf Life is Great, and most of the time it sucks.’’