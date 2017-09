'Ratelband liegt over verleden van zijn vaders bakkerij'

Puinhoop

Kuiper stelt: ,,Mijn grootvader Harm had een bakkerij in de Turfstraat. Toen ze in 1945 terugkwamen, was het hele blok, het latere Kerkplein, een puinhoop. Mijn vader Marius kreeg daarna voor enkele jaren de aanvankelijk van veel ratten en ander ongedierte vergeven bakkerij Nieuwstad 44 van Ratelband via de gemeente toegewezen. Met als voorwaarde dat hij en mijn grootvader Harm snel plannen zouden maken voor nieuwbouw. Dat is ook gebeurd, alleen was die nieuwbouw nog niet klaar toen in 1948 Frans Ratelband vrij kwam.’’



Volgens Kuiper is er daarna 'goed overleg' geweest over de vraag of Frans alvast in een deel van de bakkerij zijn eigen zaak opnieuw kon starten. ,,Frans Ratelband maakte koekjes. Niet voor mijn vader, maar voor hemzelf. Die wist hij, gewiekst zakenman als hij was, tot in Doesburg te verkopen. Dat herinner ik mij nog goed toen ik mee mocht met een van de ritten in zijn auto.’’