Rechter geeft Vitesse gelijk: club hoeft stadioneigenaar geen stukken te geven in huurconflict

Geheime informatie Vitesse door fout gemeente openbaar: ‘Cruciaal’ in conflict over speelrecht

ARNHEM - Door een fout bij de gemeente is geheime informatie die Vitesse stuurde naar het Arnhemse College van Burgemeester en Wethouders openbaar gemaakt. Dat geeft eigenaar Nedstede van GelreDome munitie in de rechtszaak die loopt over het gebruik van het stadion door Vitesse.

3 juni