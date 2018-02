Rechter maakt gehakt van Insula Dei in conflict met Barbara Versteegen

Op 11 april echter meldde de inspectie dat de maatregelen aantoonbaar effectief bleken. Versteegen is daarover niet geïnformeerd. Volgens de rechter heeft Insula Dei ernstig onzorgvuldig gehandeld door iedereen binnen de stichting direct te informeren over het op non-actief stellen en daarop de media actief te benaderen. Volgens de rechter is er sprake van een opeenstapeling van fouten en zeer laakbaar gedrag.



Insula Dei bestudeert de uitspraak en neemt daarover later een standpunt in. Daarbij staat het belang van de cliënten, bewoners en medewerkers centraal. De raad van toezicht is teleurgesteld. ,,Niet alleen voor de belangenverstrengeling, maar ook voor het niet 'in control' zijn. Dat heeft te maken met het door de inspectie opgelegd verscherpt toezicht. Deze gronden van het geschil zien wij niet terug in het vonnis’’, aldus een woordvoerder.