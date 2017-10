Recordpoging radiomaken van Marius Smit na 173 uur mislukt

Smit kon niet meer goed nadenken, vertelt zijn vriendin. „Donderdagavond heeft hij tussen 21.00 en 22.00 uur voor het laatst geslapen. Dit was te kort. Vandaag zat hij er steeds vaker naast. Toen heeft de regie besloten te stoppen.”

Smit hoopte zaterdagmiddag om 18.00 uur in Arnhem te finishen als nieuwe wereldrecordhouder radiomaken. „Hij is heel erg boos dat hij moest stoppen. Maar hij is ook doodop. Hij slaapt nu op de bank en daarna hoop ik hem naar bed te krijgen.”

Regels

De website radio.nl meldde vrijdag dat Smit zich niet zou houden aan de regels van het Guinness Book of Records, waarin hij zijn record vermeld hoopte te krijgen. Smit zou niet elk nummer zelf aan- of afkondigen en de computer plaatjes laten instarten, terwijl de dj dat eigenhandig moest doen. „Een fabel”, reageert Hermens kort.

Smit herkent zich niet in de kritiek. ,,Er staat een webcam die alles registreert'', zegt een vertegenwoordiger van Hollandia FM, het station waarvoor Smit zijn recordpoging doet. ,,Alle beelden staan op een computer opgeslagen.’’ Saillant detail is dat radio.nl naar dezelfde beelden verwijst om zijn beweringen te ondersteunen.

Omdat het Guinness Book of Records een nauwgezette rapportage van recordpogingen verlangt, houden waarnemers de acties van Smit nauwkeurig bij. Al zijn handelingen worden met tijdsregistraties genoteerd, tot en met toiletbezoek. Volgens een waarnemer wordt ook geregistreerd of de dj de platen zelf instart en aan- of afkondigt.

