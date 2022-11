Recordterrein in Velp in de race voor Gelderse Prijs: Rheden maakt kans op 10.000 euro voor nieuwe wijk

De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022 wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Met deze prijs worden voorbeelden verzameld van geslaagde en inspirerende nieuwbouwprojecten in Gelderland. Het Recordterrein in Velp met 29 woningen staat op de lijst met vijftien aansprekende projecten die opvielen bij het adviespanel voor deze prijs. Er zijn twee prijzen te winnen: een juryprijs en een publieksprijs. Voor de publieksprijs kan iedereen stemmen.

‘Ontzettend trots’

De Rhedense wethouder Paul Hofman is ‘ontzettend trots’ op de nominatie. ,,Er is midden in Velp een prachtige wijk ontstaan op een plek waar vroeger de metaalfabriek Record stond. Het is een nieuwe wijk, maar met behoud van monumentale elementen. Zo zijn bijvoorbeeld delen van de monumentale schaaldaken van de fabriek bewaard gebleven. Hierdoor is de geschiedenis van de plek waar metaalwarenfabriek Record stond, ook voor de volgende generaties nog zichtbaar.”