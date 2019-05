Regatta opent ‘brandstore’ in de Koningstraat in centrum Arnhem

Het bedrijf heeft nog een andere brandstore in Amersfoort. Kray is erg tevreden met de nieuwe ruimte in Arnhem. ,,Deze winkel is met 230 vierkante meter een stuk groter dan onze eerste winkel. Die ruimte hebben we echt nodig gezien de zeer uitgebreide collectie van Regatta. Onze doelstelling is om te groeien. Niet impulsief, maar met beleid. We kijken nadrukkelijk naar het bestaande dealernetwerk zodat we niet in elkaars vaarwater zitten. Doel is om met brandstores het merk Regatta te versterken. Dealers van het merk profiteren daar uiteindelijk ook van.”



Regatta Great Outdoors heeft naast kleding ook wandelschoenen, rugzakken en kampeeraccessoires in huis. Ook verkoopt de winkel sportieve kleding van het merk Dare2B, dat onder hetzelfde concern valt.



Het bedrijf kondigt voor de opening in Arnhem ‘een groot feest met veel aantrekkelijke aanbiedingen’ aan. ‘De eerste honderd klanten krijgen een cadeau. Alle klanten krijgen een ijsje van IJssalon Buongiorno. Bij de kassa komt een rad van fortuin waarmee je korting krijgt op je aankoop, oplopend tot wel 50 procent.’ De zaak gaat op 11 mei open om 9.30 uur.