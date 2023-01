Regio moet snel vaste plekken vinden voor vele duizenden asielzoekers



3168 plekken moeten erbij komen voor asielzoekers in Gelderland. 5194 in Noord-Brabant, 3168 in Utrecht en 1736 in Limburg. Gemeenten in de regio krijgen een flinke kluif om het komende jaar nieuwe plekken voor asielzoekers aan te wijzen. Het gaat om azc’s die jarenlang open moeten blijven.