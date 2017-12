Reizigers nu tevreden over regiotaxi Avan

Beterschap

Avan was bij de start op 1 september een van de eerste vervoerders in het land die beide doelgroepen, leerlingen en Wmo-cliënten, gecombineerd ging vervoeren. Dat moest zorgen voor kostenbesparing maar leverde de eerste maanden heel veel klachten op van reizigers. Mensen werden niet of veel te laat opgehaald; op verkeerde plaatsen afgezet en kregen moeilijk contact met de centrale. De opdrachtgever van Avan, negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, beloofde beterschap.

Dat heeft goed uitgepakt, bevestigt ook Dirk van Uitert, voorzitter Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen. ,,Onze indruk is dat Avan in zijn algemeenheid goed loopt. Als er een keer iets misgaat dan gaat het om een incident. Die situaties zijn ook vervelend, maar kunnen vaak goed worden opgelost.''

Begrepen

De onderzoeksresultaten staan in contrast met onderzoek dat Omroep Gelderlander heeft uitgevoerd, samen met belangenorganisatie Zorgbelang Gelderland. Daaruit blijkt dat mensen in Gelderland overwegend ontevreden zijn over de verschillende regiotaxi's in de provincie. Dat onderzoek is niet representatief. ,,Alle waardering voor dat onderzoek, maar daarop hebben met name mensen gereageerd die problemen ervaren'', aldus Van Uitert.