Rekenkamer pleit voor sterkere vuist tegen ondermijnende criminaliteit: ‘Arnhem heeft meer stadsmariniers nodig’

Arnhem heeft meer stadsmariniers als in het Spijkerkwartier nodig om criminelen tegengas te geven in de stad. Deze superambtenaar, met een scherp oog voor misstanden in de buurt, kan het verschil maken in de aanpak van drugscriminaliteit, louche vastgoedpraktijken en mensenhandel.

Dat stelt Arie Teeuw, voorzitter van de Rekenkamer Arnhem. Voor de zomer publiceerde hij een geruchtmakend rapport over de aanpak van ondermijning in de Gelderse hoofdstad. De Rekenkamer concludeerde toen dat Arnhem flink aan de bak moet om de achterstand in te halen bij de bestrijding van criminaliteit.



De politiek laat de bal te veel bij politie en justitie liggen, oordeelde Teeuw. ‘Het stadsbestuur moet het veelkoppig monster recht in de bek kijken’, heette het. De gemeenteraad zet thans op een rij hoe dat het beste kan en heeft Teeuw daar uitgebreid over gesproken.

Te weinig capaciteit voor strijd tegen ondermijning

Teeuw stelt dat het gemeentebestuur te weinig capaciteit heeft vrijgemaakt om aan veiligheid op straat en bestrijding van misdaad de hoogste prioriteit te geven. ,,De Teams Leefomgeving zouden bij uitstek het eerste aanspreekpunt moeten zijn, maar dat is niet het geval.” Bij het onderzoek van Bureau LokaleZaken, in opdracht van de Rekenkamer, is gebleken dat die teams zich druk maken over kwesties als ‘het kappen van bomen’ en het ‘schoonhouden van de straat’, aldus Teeuw. Ondermijning en criminaliteit komen er niet aan te pas.



Teeuw ziet bij die teams ook te weinig kennis over ondermijning. Met de aanstelling van meer stadsmariniers zou het gemeentebestuur voor een ommezwaai kunnen zorgen, denkt Teeuw. ,,Ik denk dat daar de sleutel ligt.” De stadsmarinier dient daarbij als spin in het web voor intensieve samenwerking tussen politie, handhavers, toezichthouders, het Team Leefomgeving en de afdeling veiligheid op het stadhuis, aldus Teeuw.

Volledig scherm Stadsmarinier Rien van der Steenoven, burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken in 2016 een wandeling over de West-Kruiskade in Rotterdam. © ANP/BART MAAT

Rotterdamse uitvinding

De stadsmarinier is een Rotterdamse uitvinding. Stadsmariniers richten zich op buurten waar van alles speelt dat het daglicht niet kan verdragen. Soms krijgt de politie daarover meldingen binnen, soms juist niet, maar zijn er wel vermoedens. Het kan daarbij gaan om zaken met verdacht weinig klanten, vreemde types die ergens lang rond blijven hangen, allerlei vormen van overlast en signalen van aanwezigheid van netwerken van georganiseerde misdaad.



Stadsmarinier Etienne van Koningsveld, opererend vanuit pand 66 in de Steenstraat in Arnhem, is inmiddels in het Spijkerkwartier neergestreken om een dam op werpen tegen misstanden, samen met bewoners en ondernemers. Bij een overleg met burgemeester Ahmed Marcouch afgelopen zomer bleek dat er al veel voorwerk was gedaan. De gemeente heeft pandeigenaren en dubieuze ondernemingen in en rond de Steenstraat in kaart gebracht om de jacht te openen op witwaspraktijken.

‘Arnhem heeft te weinig toezicht op straat’

Arnhem houdt rond de Steenstraat al iedere maand handhavingsacties met politie en boa’s. Teeuw benadrukt dat met de aanpak van kleine criminaliteit en verloedering al een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet. Want verloedering ziet hij als een dekmantel voor veel meer dan dat.



,,Ondermijning aanpakken, is natuurlijk een zaak van lange adem. Pas na een jaar of vijf ga je de eerste resultaten zien. Richt je op vier of vijf duidelijke doelen. Alles aanpakken lukt toch niet”, stelt Teeuw, die vindt dat Arnhem opvallend weinig boa’s heeft. ,,Daarmee doet Arnhem zichzelf echt te kort. Er is te weinig toezicht op straat.”