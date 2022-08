Renëe en Joris reizen fulltime met hun camper: ‘Met een lach en traan uit Arnhem weg’

indebuurtKibbeling van de visboer in Arnhem, frikandellen speciaal, ontbijtkoek en appelstroop. “Het zijn de simpele dingen die we het meest missen tijdens het reizen met de camper”, stellen Renëe Kok – IJkhout (36) en Joris Kok (40) . “Als het wat kouder is missen we gewoon een goede, warme douche waar we onbeperkt onder kunnen staan. Al is dat geen noodzaak.”

Het stel is officieel geëmigreerd uit Nederland, heeft geen huis meer en rijdt met een zelf verbouwde camper heel Europa door. Vanuit Turkije vertellen ze aan indebuurt Arnhem over hun avonturen, beweegredenen en uitdagingen.

Bijna elke dag een wow-effect

”We zijn altijd nieuwsgierig. Naar de culturen in andere landen, nieuwe prikkels, plekken en mensen. Het is de vrijheid en de drang naar het ontdekken wat we nog niet eerder zagen. Het verwonderen. Daarom reizen we fulltime. We ervaren bijna elke dag een wow-effect.”

Volledig scherm Joris en Renëe bij hun camper in Turkije © Eigen archief

Uitzonderlijke gastvrijheid

Dat gevoel van wow kan volgens Joris uit van alles voortkomen. ”Een historische plek, hele mooie natuur, een indrukwekkende klif, schattige dorpjes of juist een uitgestrekt bosgebied. Het hoeft ook niet altijd groot of bijzonder te zijn. Kleine dingen verwonderen ons net zo.”

”Hier in Turkije zijn de mensen bijvoorbeeld uitzonderlijk gastvrij, dat hebben we in Europa nog nooit zo meegemaakt. Ze bieden ons vaak lekkere vruchten en groenten aan. Komen ze ineens aanzetten met drie kilo paprika, een meloen of een zak kersen. De bevolking is open en geïnteresseerd. Iedereen wil met de camper op de foto, zelfs de politie. Wij zijn zelf ook open naar anderen, dus we vinden dat heel leuk.”

Volledig scherm Renëe met de paprika's © Eigen archief

Koken en douchen

”Nieuwsgierig en verbaasd zijn de mensen ook. Ze vinden het bijzonder dat we helemaal hiernaartoe reden en zijn benieuwd naar hoe onze camper er vanbinnen uitziet. Dan geven we ze een rondleiding. Ze vragen zich ook af hoe het werkt met bijvoorbeeld koken en douchen.”

”We hebben twee watertanks, één van 100 liter om te koken en één van 60 liter voor de buitendouche. Met dat water kunnen we allebei ongeveer vier keer douchen. Het water is wel koud, maar dat is hier niet erg. Elektriciteit wekken we op met een zonnepaneel dat is aangesloten op twee grote leefaccu’s. Die zijn voor bijvoorbeeld het opladen van telefoons en laptops. Voor de kachel, koelkast met kleine vriezer en om te koken gebruiken we de brandstof LPG, waarvoor we een extra tank hebben.”

Leven op 12 vierkante meter

Op hun boodschappen na zijn Renëe en Joris helemaal zelfvoorzienend. Ook naar de wc gaan kan gewoon in de camper. ”We hebben een afgesloten toiletruimte met een chemisch toilet. Dat zouden we nog wel willen aanpassen naar een composttoilet, omdat het ledigen van een chemische variant meestal moeilijk is.” Slapen doen de twee in de alkoof, dat is uitbouw boven de bestuurders- en bijrijdersstoel, en eten kan gewoon lekker aan tafel. ”De leefruimte is zo’n twaalf vierkante meter. Eigenlijk hebben we best veel ruimte in ons minihuisje!”

Volledig scherm Het interieur van de camper © Eigen archief

Geldzaken

”Waar doen ze het van? Dat is ook een vraag die mensen vaak stellen”, vertelt Joris. ”Wij leven echt van ons spaargeld. Van tevoren dachten we veel na over of we op de een of andere manier nog wilden werken onderweg. Maar we kozen er uiteindelijk bewust voor om dat niet te doen. We hebben goed gespaard en met het geld op de bank zouden we vier jaar weg kunnen. Mits we zouden blijven reizen zoals we dat nu doen. Zo betalen we vrijwel nooit voor een slaapplek, omdat we altijd wildkamperen.”

Spannende dingen

”Dat wildkamperen is weleens spannend. We staan af en toe op plekken die niet goed aanvoelen. Je ziet mensen dan een beetje patrouilleren. Ze hangen rondom de camper en houden elkaar in de gaten.” Joris en Renëe kloppen af: ”Gelukkig hebben we nooit echt gekke dingen meegemaakt of een inbraak gehad, maar het kan onprettig zijn omdat het op zulk soort momenten niet helemaal als zuivere koffie voelt.”

Boos kijkende mannen

Joris vertelt over een spannend moment dat hem bijbleef. ”We stonden aan een meer in de middle of nowhere. Om daar te komen reden we een uur lang over een slecht bospad. We stonden daar rustig en ineens kwamen er uit het niets boos kijkende Turkse mannen op een crossmotor aanrijden. We schrokken want ze keken alsof er iets heel ergs aan de hand was.”

Niets bleek minder waar. ”Tien minuten later zaten we met zijn allen rondom onze ouderwetse landkaart onze reisroute te bespreken. Met het laatste streepje bereik vertaalden we woorden via Google Translate en alles was koek en ei. Achteraf bleek dat de mannen gewoon bij ons kwamen kijken of alles goed was en of we iets nodig hadden.”

Volledig scherm Wildkamperen in Turkije © Eigen archief

Alle zekerheden overboord

”We maken heel veel mee en we zien veel plekken. Soms zou ik die dingen wel met vrienden of familie willen delen”, vertelt Renëe. ”Ondanks dat we veel contact hebben gaat dat niet zo makkelijk en dan mis ik ze wel.”

Joris vult aan met dat het in het begin wel omschakelen was. ”Vóór we elf maanden geleden weggingen, stonden we goed in het leven. We hadden een huis in Arnhem met alles erop en eraan, fijne vrienden, gezonde familie en leuke banen. En dan ben je ineens met je camper onderweg. Alle zekerheden die je had of dacht te hebben gooi je overboord.”

Een fantastisch mooi leven

”Toch krijgen we er heel veel voor terug”, stellen de twee. ”We hebben een fantastisch mooi leven en we beseffen dat het uniek is wat we doen. We kunnen zo lang reizen als we willen of tot het geld op is. We gaan en staan waar we willen, hebben elke dag een ander uitzicht in onze ‘achtertuin’ en niemand bepaalt voor ons wat we moeten doen. We weten dat het gras groen is waar we zaten, maar dit is een comfortabel gevoel. We zijn met een lach en een traan uit Arnhem weggereden.”

Arnhemmers in het buitenland

Om meer artikelen in de rubriek ‘Arnhemmers in het buitenland’ te kunnen maken, is indebuurt op zoek naar meer stadsgenoten die in andere landen verblijven. Dus ben of ken jij iemand die voor langere tijd op reis is of Arnhem verliet voor een leven in een ander land? Laat het weten, want we zijn benieuwd naar het verhaal! Stuur een mailtje naar arnhem@indebuurt.nl en wie weet sta jij binnenkort op de site.

