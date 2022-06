Renkum: het doet ertoe wat bewoners vinden over bouwplannen

In Renkum voelen omwonenden zich buitenspel staan bij bouwprojecten. Ze komen daardoor al snel recht tegenover de initiatiefnemers te staan, met lange bezwarenprocedures tot gevolg. De Rekenkamercommissie oordeelde anderhalf jaar geleden dan ook kritisch over het Renkumse bouwbeleid. De gemeente zou geen regie hebben en de inspraak rammelde.

,,Dat kritische rapport heeft ons een duw in de rug gegeven”, zegt wethouder Joa Maouche. Hij wijt veel problemen rond bouwprojecten aan een tekort aan ambtenaren. ,,Er komt meer geld en extra uren voor ambtenaren beschikbaar. We waren vaak niet met de juiste dingen bezig. We moeten als gemeente meer bij onze eigen rol blijven. Ons doel is dat onze inwoners er vertrouwen in hebben dat hun belang wordt meegewogen.”

142 bouwprojecten

Maouche wil het bouwproces voor de burgerij inzichtelijker maken om problemen een halt toe te roepen. ,,We hebben nooit goed beschreven welke stappen je neemt bij een bouwproject. Met als gevolg dat we stappen oversloegen. Dat gaf onduidelijkheid, soms ontstond zo verwarring rond projecten.”

De gemeente Renkum houdt zich nu bezig met 142 bouwprojecten, maar heeft slechts één planjurist aan het werk. ,,Al die plannen moeten allemaal langs die ene persoon, die ene trechter. Zo komt er zand in de raderen en dreigt het mis te gaan. Dan zoek je naar de weg van de minste weerstand.” De inbreng van de bevolking dreigt zo in het geding te komen, meent de wethouder.

Quote Nu denken mensen vaak dat de gemeente al akkoord is met een bouwplan Joa Maouche, wethouder

Alles staat en valt volgens Maouche met goede communicatie. Daarom komen bouwprojecten op de website van de gemeente Renkum te staan. Inwoners moeten zo kunnen zien in welk stadium het plan zit. ,,Ze moeten snel kunnen zien of ze nog mee kunnen praten, bezwaar maken en of de gemeenteraad zich er nog over buigt. Nu denken mensen vaak dat de gemeente al akkoord is met een bouwplan voordat er iets is gebeurd. Daar moeten we vanaf. Tegelijkertijd moet iedereen een kans krijgen om op te kunnen komen voor zijn eigen belang.”

Ontwikkelaars van bouwplannen moeten in het vervolg verslag doen van bijeenkomsten met omwonenden. ,,We willen weten hoeveel mensen er zijn geweest bij welke bijeenkomsten, hoe mensen zijn meegenomen in het planproces en wat er gedaan wordt het met de reacties vanuit de buurt.”

De gemeenteraad neemt hier 29 juni een besluit over.