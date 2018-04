Renovatie Musis Arnhem: ruim 3 miljoen duurder dan verwacht

Hoelang houdt Asterix-dorp­je Rozendaal nog stand?

12:46 ROZENDAAL - Aan de rand van het dorp staan borden die de verjaardag aankondigen. Later dit jaar volgt een tentoonstelling en een boek. De gemeente Rozendaal bestaat 200 jaar. Reden voor feest. Maar de spreekwoordelijke feesttaart smaakt bitter. Het is maar de vraag of er nog veel kaarsjes bij komen op de taart.