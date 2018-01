Rheden kiest toch voor eekhoornbruggen

VELP - Bruggen speciaal voor eekhoorns, ter waarde van 10.000 euro. In Velp gaat het gebeuren. De gemeente Rheden laat zich niet afschrikken door eekhoornbrugdrama's in andere gemeenten, waar voor vele duizenden euro's overgangen werden aangelegd, die vervolgens door geen enkele knager gebruikt werden.

Over de Arnhemsestraatweg, de Daalhuizerweg en de Wilhelminastraat in Velp wordt vlak voor de zomer een touwconstructie aangelegd voor het knaagdiertje, opdat het niet plat gereden wordt bij het oversteken.

Er wordt nog eens 30.000 uitgetrokken om padden een veilige oversteek te garanderen: er komen drie amfibieëntunnels ter hoogte van park Daalhuizen.



Zeven eekhoornbruggen

De gemeente Rheden is bezig aan een grote reconstructie van de Arnhemsestraatweg. Een extern bureau bracht het advies uit om dan op zijn minst zeven eekhoornbruggen aan te leggen.



Rheden koos uiteindelijk voor overgangen op drie locaties waar volgens de onderzoekers veel knaagdieren worden doodgereden. Of de eekhoorns daadwerkelijk de weg over gaan steken via de touwconstructie moet nog blijken. In Otterlo zijn twee aangelegde touwbruggen (12.000 euro) na een jaar tijd precies nul keer gebruikt. Daarna is niet meer bijgehouden of er alsnog exemplaren de weg naar de brug hebben gevonden.

Volledig scherm De Eekhoornbrug over de Benoordenhoutseweg in Den Haag. © hollandse Hoogte

In Den Haag is een eekhoornbrug 'de luxe' aangelegd van 130.000 euro, waar nagenoeg geen eekhoorns gebruik van maken. De eerste vijf jaar is er slechts elf keer een knager overheen gelopen.

Voerautomaat

Toch kan het wel degelijk werken, stelt Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging in Nijmegen. ,,De touwbrug die in Otterlo hangt, hangt ook in Amsterdam en Roermond. Daar werkt het wel. Ik vermoed dat in Otterlo de plek van de bruggen niet logisch is. Die plek was in onze ogen wel geschikt, namelijk met aan beide zijden van de weg een bos. Maar blijkbaar is die locatie voor eekhoorns niet logisch om over te steken. Een voerautomaat bij de touwbrug zou uitkomst kunnen bieden."

De Wet op Natuurbescherming heeft de gemeente Rheden verplicht om een flora- en faunaonderzoek te doen rondom de reconstructie van de Arnhemsestraatweg. Daar kwamen aanbevelingen uitrollen over padden- en eekhoornvoorzieningen, die de gemeente Rheden deels opvolgt.

De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Bij toekenning betekent dit dat de provincie vijftig procent van de totale kosten betaalt.