Rheden vangt twee weken 150 asielzoekers op in klooster De Steeg: daarna één tot twee jaar Oekraïners

In een persbericht wijst de gemeente erop dat de rijksoverheid de veiligheidsregio’s heeft gevraagd om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te helpen met crisisnoodopvang van asielzoekers. Daar is een soort estafetteconstructie voor bedacht, om de opvang in Ter Apel te ontlasten. ‘Het gaat het om een periode van 12 weken, met ingang van 1 juni 2022, waarin telkens vier verschillende regio’s opvang bieden voor een periode van 14 dagen’, aldus de verklaring van Rheden.

Twee weken voor noodopvang: ‘Het geeft aan hoe hoog de nood is’

Woordvoerder Jan Scholten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA bevestigt dit. ,,We hebben de locatie in De Steeg op zeer korte termijn geregeld. Het geeft aan hoe hoog de nood is. Zelfs met een locatie voor twee weken zijn we al blij, als overloop voor Ter Apel. Na die twee weken brengen we de mensen elders onder.”