Rhedense opa zou stiefkleinkind van 9 jaar hebben misbruikt in bed in Velp terwijl oma ernaast lag

ARNHEM – Tegen een 69-jarige man uit Rheden is vrijdag een gevangenisstraf van twee jaar geëist voor seksueel misbruik van zijn stiefkleindochter 25 jaar geleden in Velp.

Het meisje was negen jaar oud toen het zou zijn begonnen tijdens logeerpartijen bij opa en oma. Het zou drie jaar lang door zijn gegaan.

De man ontkent. Hij heeft het meisje alleen op de rug gekriebeld als het bij hem en zijn vrouw in bed lag, zei hij. Volgens hem heeft de inmiddels allang volwassen vrouw de aantijgingen verzonnen om hem geld af te troggelen. Zij wilde op een gegeven moment zestigduizend euro van hem en dreigde anders aangifte te doen. Hij wilde eerst met zijn vrouw overleggen, maar weigerde uiteindelijk te betalen. Zij stapte vervolgens naar de politie.

Hij heeft zelf nog aangifte gedaan van afpersing, maar die zaak werd voorwaardelijk geseponeerd.

Schulden door toeslagenaffaire

De vrouw had in 2013 al een gesprek op het politiebureau waar ze vertelde over misbruik, maar besloot toen de aangifte niet door te zetten. Op een gegeven moment raakte ze in de schulden door de toeslagenaffaire. Ze schreef een brief naar de man en vroeg inderdaad om geld.

Tegen haar moeder zou de verdachte vervolgens hebben toegegeven dat hij destijds aan het meisje had gezeten. Ook zijn vrouw heeft verklaard dat ze hem heeft horen zeggen dat het klopte. ,,Ik ben er in meegegaan, zij gaf er aanleiding toe”, zou hij hebben gezegd.

Later heeft zijn vrouw, de oma van het meisje dus, gezegd dat ze dit helemaal niet heeft verklaard. De man ontkent dat hij het heeft toegegeven. Het was allemaal verkeerd begrepen.

Niet zo ernstig wat hij had gedaan

De officier van justitie ziet met de aangifte en de verklaringen van moeder en oma al voldoende bewijs voor het misbruik. Daar komt bij dat de man het in een telefoongesprek met een politieagente in de afpersingszaak ook heeft toegegeven. Hij zou daarbij hebben aangegeven dat hij het allemaal niet zo ernstig vond wat hij had gedaan.

Verder hebben de vrouw en de verdachte elkaar op een gegeven moment getroffen bij de John Frostbrug in Arnhem waar ze vertelde over het misbruik. Het gesprek werd opgenomen. ,,Op geen enkel moment zegt hij: ‘Ik heb niks gedaan, je kletst uit je nek’”, aldus de officier van justitie.

Volledig scherm De rechtbank in Arnhem © Hollandse Hoogte / ANP

Geen verjaring omdat ook sprake is van verkrachting

Ze is ervan overtuigd dat de man het destijds nog jonge meisje heeft misbruikt. Als het gaat om ontucht is de zaak echter verjaard. Verjaring gaat dan lopen vanaf het moment dat een slachtoffer 18 jaar is geworden. Maar volgens de officier is er ook voldoende bewijs voor seksueel binnendringen, omdat er is betast tussen de schaamlippen. Daarbij kan er geen verjaring optreden.

Het slachtoffer vertelde tijdens het spreekrecht dat ze vanwege het misbruik altijd moeite heeft gehad met het vertrouwen van mensen. Jarenlang had ze nachtmerries waarin hij haar betastte en probeerde te domineren. Haar advocaat vorderde tienduizend euro smartengeld voor haar.

De officier van justitie vindt dat dit bedrag toegewezen kan worden. ,,Zij zag hem als haar opa. Ze vertrouwde hem”, zei ze. Ze verwijt de man dat hij geen verantwoordelijkheid neemt en haar alleen maar uitmaakt voor leugenaar.

Te weinig bewijs, vindt advocaat

De advocaat van de verdachte vindt dat er te weinig bewijs is. Oma is de enige die erbij was en zij heeft tijdens de vermeende seksuele handelingen niets gemerkt. Hij vroeg vrijspraak.

De verdachte zei dat mocht de rechtbank hem veroordelen, het niet zo erg zal zijn als hoe hij door de stiefvader van het meisje is behandeld. De stiefvader zou in de buurt brieven hebben verspreid waarin hij de verdachte zou belasteren en bedreigen. Hij zou sindsdien zijn uitgescholden.

,,Heel vervelend als mensen zo reageren terwijl de strafzaak nog moet voorkomen”, vond de voorzitter van de rechtbank.

Uitspraak: over twee weken.