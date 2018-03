Rico Verhoeven laat 200 man zweten in Arnhem: 'Doorgaan, doorgaan, doorgaan'

Tekort aan opvangplekken voor slachtoffers huiselijk geweld

10 maart NIJMEGEN - Slachtoffers van huiselijk geweld in Gelderland hebben niet altijd meteen plek in een opvang. Steeds vaker moet een beroep worden gedaan op familie of vrienden, of moet er in een propvol opvanghuis nog een extra bed gezet worden om slachtoffers te helpen die niet thuis kunnen blijven.