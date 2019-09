Rijbaan op A50 weer vrij na ongeluk, file bij Apeldoorn lost op

In Arnhem op zoek naar de liefde van je leven

7:59 ARNHEM - ,,Meer mannen dan vrouwen, daar baal ik van’’, zegt Marc te Lintelo (46) uit Haaksbergen. Hij is zondag met zo’n twintig andere leden van de datingsite Vrienden voor het Leven, voor mensen met een verstandelijke beperking, naar de ontmoetingsdag in Arnhem gekomen. Vanuit Smaak Lokaal aan het Brouwersplein wandelt de groep door de binnenstad, in de hoop vandaag zijn of haar liefde van het leven te ontmoeten.