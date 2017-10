Rijbewijs kwijt? In Arnhem betaal je de hoogste boete

Havikerwaard krijgt een drijvend zon­ne­pa­ne­len­park

7:21 DE STEEG - Een drijvend zonnepanelenpark komt in de Havikerwaard-Zuid bij De Steeg te liggen. Het eiland van 2,5 hectare groot en een doorsnede van 180 meter moet de ontzander in het gebied van energie voorzien. De bedoeling is dat het zonnepanelenpark in ieder geval 15 jaar aanwezig is.