Rijkerswoerdse Plassen weer ‘jeukvrij’: waarschuwing provincie ingetrokken

ARNHEM/ELST - Recreanten in en om de Rijkerswoerdse Plassen kunnen weer onbezorgd het water in. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk donderdagmiddag ingetrokken.

De provincie, verantwoordelijk voor het waterbeheer in zwemplassen, kwam begin deze maand met een waarschuwing. In een deel van de recreatieplas op de rand van Arnhem en Overbetuwe was er verhoogd risico op zwemmersjeuk. Daar waren de dagen voor die waarschuwing veel klachten over ingediend.

De afgelopen periode zijn er geen gezondheidsklachten gemeld bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas en of het provincieloket. De verwachting is daarom dat de kans om zwemmersjeuk op te lopen na het zwemmen in het zwemwater van recreatieplas Rijkerswoerdse Plassen is afgenomen.

Rode huiduitslag en jeuk

Omdat de parasiet, die uit vogeluitwerpselen komt, van nature voorkomt in oppervlaktewater blijft de kans altijd bestaan om zwemmersjeuk op te lopen. De aandoening is hinderlijk, maar verder onschuldig. Bij klachten gaat om rode huiduitslag en soms ernstige jeuk.



Douchen na het zwemmen en goed afdrogen is vaak een afdoende voorzorgsmaatregel. De klachten kwamen vooral uit het oostelijke deel van de kleine zwemplas.