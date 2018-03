Rijksdienst: goudvissen moeten weg uit Jansbeek Arnhem

Politiek Arnhem eensgezind: meer voorzieningen in 'Zuid'

9:18 ARNHEM - Het voorzieningenniveau in Arnhem-Zuid is onder de maat en dat moet veranderen. Dat stellen, met één uitzondering, alle partijen die woensdag in de Gelderse hoofdstad meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er moeten meer voorzieningen komen in het zuidelijke stadsdeel.