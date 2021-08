Rijnstate heeft handen vol aan zieke kinderen met RS-virus: ‘Aantal patiëntjes is stabiel hoog’

,,De afdeling ligt niet vol, maar het is wel heel druk met RS-patiënten”, zegt woordvoerder Maurice Velthuis van het Rijnstate ziekenhuis. In de zomer zijn altijd iets minder personeel en bedden beschikbaar, dus de toename van kinderen met het RS-virus wordt gevoeld op de afdelingen. ,,Er zijn acht à negen bedden gereserveerd voor RS-patiënten. De situatie is niet zorgelijk, we kunnen het aan.”

Stabiel hoog

,,We kunnen niet zeggen of er sprake is van een toename of afname van het aantal patiënten, dat wisselt per week. Maar het aantal kinderen met RS is stabiel hoog te noemen.”



Normaal is het RS-virus iets dat kinderen vooral in de wintermaanden treft, maar nu zien ziekenhuizen ook in de zomer kinderen die ernstig ziek worden van het longvirus. Een sluitende verklaring daarvoor is er nog niet. ,,We vermoeden dat kinderen minder met leeftijdsgenoten in contact zijn gekomen door corona en elkaar nu besmetten. Maar dat wordt wetenschappelijk onderzocht op landelijk niveau.”



Er is geen vaccin tegen het RS-virus.