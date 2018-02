Rijnstate kreeg onvoldoendes: geïnjecteerde patiënten liepen risico

Na de eerste controle op 28 augustus concludeerde de inspectie dat patiënten die medicijnen via een injectie krijgen toegediend, risico lopen. Het beleid dat het ziekenhuis heeft voor deze 'High Risk Medicatie' is op enkele onderdelen als onvoldoende beoordeeld.

Nalatigheid verpleegkundigen

Het ziekenhuis moet duidelijker afspreken en vastleggen waar medicijnen precies bereid worden. In de apotheek, of op de afdeling. Verpleegkundigen laten na bij het begin van iedere dienst met twee personen de naalden en pompstanden te controleren. Deze nalatigheid kan zorgen voor fouten bij het klaarmaken en toedienen van geneesmiddelen.

Apotheek niet geschikt

Volgens de inspectie zijn de voorzieningen in de apotheek niet geschikt om medicijnen met een hoog risico te bereiden. De ruimtes voldoen niet aan de laatste eisen, wat in het ergste geval zou kunnen zorgen voor vervuilde medicijnen. Daarnaast wordt er niet gecontroleerd of er in die bereidingsruimte wel eens wordt gemorst met medicijnen voor een kankerbehandeling. ,,De resten die achterblijven kunnen gezonde cellen kapot maken, van medewerkers die het in die ruimte inademen of aanraken. Daar mag je geen risico’s mee nemen’’, zegt een woordvoerder van de IGZ.