Rijnstate maakt kookboek voor hartpatienten met chefkoks uit regio Arnhem

In het kookboek Doelbewust Koken staan 21 recepten voor maaltijden die mensen met hart- en vaatziekten zelf kunnen bereiden en met een gerust hart kunnen opeten. Het boek wordt maandagmiddag in restaurant De Staat in Arnhem gepresenteerd.

Vergrijzing

Bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate is enthousiast over het initiatief waarbij het Rijnstate Vasculair Centrum, een behandelcentrum voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een belangrijke rol speelt. Volgens Van Harten blijft het aantal patiënten stijgen door vergrijzing en door een ongezonde leefstijl: roken, ongezonde voeding en te weinig bewegen.

,,Door een gezondere leefstijl kan bijvoorbeeld de kans op verhoogde bloeddruk, cholesterol en overgewicht worden verkleind’’, aldus Van Harten. De recepten in het kookboek zijn volgens hem bedoeld om iedereen te inspireren gezonder te eten.

Beroerte

,,Voor de patiënten die hun leven moeten aanpassen, maar ook voor de naasten die in angst leven vanwege de chronisch aanwezige ziekte. Bovendien is er een verhoogde kans op een hartinfarct, hartfalen of een beroerte’’, aldus Van Harten.

Daarom hebben de de chefkoks van zaken uit Arnhem, Rheden, Velp, Oosterbeek en Rozendaal belangeloos recepten geleverd waarin zo min mogelijk gebruik is gemaakt van zout, suiker en vetten. De recepten zijn gekeurd en goed bevonden door diëtist Els Burgmeijer.

Website

Doelbewust Koken (54 blz.) is vanaf vandaag te koop voor 17,50 euro in de winkel van Vermaat in Rijnstate in Arnhem. Ook is het verkrijgbaar via de website van het Vriendenfonds.