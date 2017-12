Rijstrook dicht door botsing op A12 bij Arnhem

Favre: Jeugd Nice krijgt kans tegen Vitesse

18:39 ARNHEM – Trainer Lucien Favre zet voor de slotwedstrijd in de Europa League tegen Vitesse in op de jeugd. In GelreDome krijgen spelers die nog weinig wedstrijdminuten in de benen hebben de kans om zichzelf te bewijzen. Maar aan het front staat wel de ervaren spits Alassane Pléa.