Rivièra Maison in Arnhem tijdelijk dicht door gebrek aan personeel: ‘Hadden alleen nog een stagiair en weekendhulp’

Vanwege uiteenlopende redenen stopten vier medewerkers van de Arnhemse winkel van Rivièra Maison eind vorige maand kort achter elkaar. Een toevallige samenloop van omstandigheden, die voor Teunissen behoorlijk ongunstig uitpakte: ,,Want daardoor hielden we in Arnhem alleen een stagiair en een weekendhulp over. Daar kun je geen winkel draaiende mee houden.”

Personeel uit de Randstad

De Arnhemse vestiging van Rivièra Maison opende in het najaar van 2016 in de voormalige bibliotheek aan de Koningstraat en geldt als een van de grootste in het oosten van het land. Na het vertrek van vier vaste krachten werd nog even personeel van andere filialen uit de Randstad ingevlogen naar Arnhem, maar volgens Teunissen is dat geen duurzame optie. ,,Dat kun je even doen, maar qua reistijd is dat voor personeel natuurlijk allesbehalve wenselijk.”