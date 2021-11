RIVM pleit voor onderzoek naar gevaarlijke stoffen bij papierfabriek Parenco in Renkum

video | update A50 bij Oss tot woensdag­och­tend dicht om herstel­werk na brand oplegger met gevaarlij­ke stoffen

HERPEN - De A50 tussen Oss-Oost en Ravenstein blijft tot woensdagochtend 11.00 uur dicht door een vrachtwagen die dinsdagmiddag bij Herpen in brand vloog. Dat is de verwachting van Rijkswaterstaat. De oplegger was geladen met gevaarlijke verfgerelateerde stoffen. Volgens de chauffeur vluchtten er twee mannen uit zijn aanhanger.

2 november