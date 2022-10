Rob Voerman heeft overal succes, maar juist niet in zijn eigen Arnhem: ‘Misschien omdat ik geen vrouw ben?’

Hij heeft wel eens van de prijs gehoord, ja. Maar ‘echt veel’ weet hij er niet van, zegt Rob Voerman in zijn atelier in Groessen, onder de rook van Zevenaar, waarheen hij enige tijd geleden is uitgeweken omdat zijn atelier in de Saksen Weimar-kazerne in Arnhem te krap was geworden.



,,Kunstenaar van het jaar”, zegt hij de woorden langzaam proevend. ,,Ach, het is leuk dat mijn werk gezien wordt. En alle publiciteit is welkom.”