Robbie Williams naar veteranenhuis in Heelsum

Video Meer fietsen gestolen in Arnhem-Zuid

13:01 ARNHEM - Het is te veel gedoe, hier wordt nooit iets gejat of deze fiets is zó oud dat hij toch niet wordt meegenomen: er zijn zat redenen te bedenken om je fiets niet veilig te stallen. Toch is dit misschien wel een goed idee. In Arnhem-Zuid neemt het aantal fietsdiefstallen namelijk stevig toe. Alleen al in 2017 zijn er 281 meldingen over binnengekomen.