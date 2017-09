'Rode Kruis in Arnhem is te wit'

Raadsvolger Maarten Venhovens stapt op

24 september ARNHEM - Raadsvolger en commissielid Maarten Venhovens voor de partij Verenigd Arnhem stopt na maandag met zijn raadswerk. Venhovens is directeur van de regionale omroep RTV Arnhem. De schijn van belangenverstrengeling ligt aan dat besluit ten grondslag. 'Ik herken mij daar niet in. Wel begrijp ik de emoties daaromtrent', schrijft Venhovens in een brief aan de gemeenteraad.