Romy Monteiro, Alain Clark en André Hazes eerste artiesten voor Bridge to Liberation

Impact

Bridge to Liberation begint na de herdenking op het Airborneplein. Daar zullen veteranen en afgevaardigden van landen die betrokken waren bij de Slag om Arnhem stilstaan bij de impact van oorlog en de waarde van de vrijheid. Ook wordt de gedwongen evacuatie van duizenden inwoners van de regio Arnhem herdacht. Die volgde op de Slag om Arnhem. De herdenking vindt ook plaats tijdens Bridge to Liberation, dat is een experience met muziek, special effects, film en dans. B2L neemt de bezoeker volgens organisator Marieke van Kessel op spectaculaire wijze mee door middel van waargebeurde persoonlijke verhalen ten tijde van de Slag om Arnhem. Tijdens de zesde editie worden de verhalen voor het eerst in twee talen verteld. Eric Corton is de Nederlandse stem en BBC-presentator en historicus Dan Snow vertaalt de verhalen in het Engels.

Ontroerend

,,Het zijn spannende, mooie en ontroerende verhalen die zo in het nu kunnen worden geplaatst. Nu, 75 jaar later, vertelt Bride to Liberation het verhaal vanuit Brits, Pools, Duits en Nederlands perspectief. Er is niet één waarheid. Oorlog heeft meerdere gezichten, dat is ook het thema van dit jaar’’, aldus Van Kessel. ,,De Slag om Arnhem’’, vervolgt ze, ,,kent alleen maar verliezers. Het was een catastrofe. Dat leed delen wij gezamenlijk.’’



Alle artiesten treden op vanaf een podium dat in de Rijn ligt. Het wordt iets gedraaid ten opzichte van andere jaren. ,,Daardoor verbeteren wij de zichtlijnen vanaf de kade. Iedereen die op het grasveld staat, kan het podium goed zien’’, aldus Van Kessel. Er worden niet meer mensen toegelaten tot het terrein. ,,Wij hebben plaats voor 20.000 bezoekers. Meer ruimte is er niet.’’