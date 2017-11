Ronnie Sewratan: Dag vol ongeloof en verdriet

ARNHEM - ,,Vrijdag was een dag vol ongeloof, maar ook verdriet. We zijn werkelijk verbijsterd dat het Openbaar Ministerie de jongens alleen verdenkt van openlijke geweldpleging en niet van homodiscriminatie'', zegt Ronnie Sewratan-Vernes.

Als het slachtoffer het geweld op 2 april op de Nelson Mandelabrug in Arnhem de revue opnieuw laat passeren, voelt hij opnieuw boosheid. Volgens Ronnie Sewratan-Vernes scholden de verdachten hem en zijn echtgenoot Jasper uit voor 'homo's' en 'flikkers'. Daarna volgde de zware mishandeling, waarbij Ronnie mogelijk met een betonschaar een klap tegen zijn mond kreeg.

Homohaat

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier van de vijf verdachten wegens openlijk geweld. De strafzaak tegen een vijfde 14-jarige jongen is geseponeerd. Het OM laat verder weten dat niet is gebleken dat homohaat een drijfveer voor het geweld op de brug is geweest.

,,We hebben de politie meteen na de mishandeling die nacht verteld wat ons was overkomen. Van dat verhaal zijn wij nooit afgeweken. Dat kunnen die jongens niet zeggen'', vertelt een geëmotioneerde Sewratan-Vernes. ,,Zij hebben elke keer hun verklaring aangepast als er nieuw bewijs werd geleverd.''

,,Dat het OM de jongens niet voor homohaat vervolgt hoorden we vrijdagmiddag van SBS-6. Waarom heeft het OM ons niet even op de hoogte gesteld? Ik vind dat justitie dit niet goed heeft gedaan. We voelen ons door het OM in de steek gelaten'', zegt Sewratan-Vernes. ,,De verbazing is ook heel groot bij familie en vrienden. De telefoon staat roodgloeiend. Vooral mijn moeder is heel verdrietig. Het lijkt op de periode net na de mishandeling. Emotioneel maken we precies hetzelfde door.''

Verdere stappen

Samen met zijn echtgenoot Jasper en hun advocaat Sidney Smeets beraden Ronnie Sewratan-Vernes zich op de vraag of ze verder stappen zullen ondernemen, zoals een klacht bij het gerechtshof.

Fysieke klachten

Vooral Ronnie Sewratan-Vernes kan de mishandeling moeilijk los laten, omdat hij fysiek nog dagelijks last heeft van het geweld. Hij is tijdens die gewelddadige nacht op de Nelson Mandelabrug mogelijk met een betonschaar op zijn mond geslagen. ,,Half december krijg ik een operatie waarbij ik enkele pinnen in mijn kaakbeen krijg. Dat is ongeveer op de dag dat de vier verdachten voor het eerst voor moeten komen. Na mijn operatie moet ik drie maanden herstellen en dan krijg ik in maart of april nieuwe tanden. Dan is het precies een jaar na de mishandeling.''