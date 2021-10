Rosendael '74 tegen permanente afsluiting Posbank: ‘Veeteelt en snelwegen hebben meer invloed dan de auto's in het gebied’

ROZENDAAL - De Rozendaalse politieke partij Rosendael '74 is tegen de permanente afsluiting van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer . De partij ziet afsluiting hoogstens zitten tijdens drukke weekenden in de maanden april tot en met oktober.

De colleges van Rheden en Rozendaal hebben vorige maand het standpunt ingenomen dat de Posbank 365 dagen per jaar dicht moet voor auto's en motoren. Ook wethouder Simon Warmerdam, in Rozendaal wethouder namens Rosendael '74, staat hier achter. Maar zijn eigen partij niet, blijkt nu.

Rosendael '74 vindt de onderbouwing van de afsluiting mager. Het verkeer op de A50 en A12, de veeteeltbedrijven in Gelderland en Brabant en de industrie in het Ruhrgebied hebben volgens de partij meer invloed op de flora en fauna op de Posbank dan het verkeer in het gebied. Bovendien wordt er over een paar jaar meer elektrisch gereden.

Bij de indeling van de Veluwe in zones wil de provincie de Posbank aanwijzen als recreatiegebied, niet als natuurgebied. Daarnaast vreest Rosendael '74 dat de toevloed van verkeer naar de dorpen in de regio ook bij afsluiting groot zal blijven.

Rosendael '74 wil Posbank alleen afsluiten op piekmomenten

Volledige afsluiting is een paardenmiddel, aldus de gemeenteraadsfractie die onder leiding staat van Corine ter Brugge. Beter is het de Posbank alleen af te sluiten tijdens drukken weekenden in de maanden april tot en met oktober. Automobilisten en motorrijders zouden dan wel naar parkeerplaatsen in het gebied moeten kunnen rijden, maar niet het fameuze rondje over de Posbank moeten kunnen maken. De maximale snelheid zou 30 kilometer per uur moeten worden. Betaald parkeren in het gebied zou uit den boze moeten zijn. Het hondenuitlaatgebied Rozendaalse Veld zou bereikbaar moeten blijven voor gemotoriseerd vervoer.

Het standpunt van Rosendael '74 is van belang omdat zowel de gemeenteraad van Rheden als die van Rozendaal een standpunt in moet nemen over het collegevoorstel. De Rhedense raad doet dat op 19 oktober, de Rozendaalse op 2 november. Rosendael '74 heeft drie zetels in de Rozendaalse raad, net als de beide andere partijen Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) en Progressief Akkoord (PAK). Wat er gebeurt als Rozendaal een ander oordeel velt dan Rheden, is onduidelijk.

