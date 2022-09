Ruim baan voor automobilist op Pleijroute; provincie maakt einde aan overstekende fietsers

Gevangenis neemt maatrege­len om Rozendaal­se verdachte McDonald’s-moor­den te beschermen

De Rozendaalse verdachte van de McDonald’s-moorden in Zwolle staat in de gevangenis van Vught onder verscherpt toezicht. Vanwege ‘liquidatiedreiging’ is een waslijst aan toezichtsmaatregelen opgelegd. Vooralsnog is niet duidelijk uit welke hoek de bedreigingen komen.

2 september