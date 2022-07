Rust aan je hoofd: dit wil je weten over een stiltegebied in de buurt van Arnhem

indebuurtSoms wil je gewoon even stilte om je heen. Oordopjes indoen is een optie, maar je kan ook buiten genieten van de stilte. Zo haal je meteen een frisse neus. Hoe? Door te gaan wandelen in een stiltegebied in de buurt van Arnhem. Dit moet je erover weten.

Verspreid over heel Nederland vind je stiltegebieden. Deze gebieden vallen vaak samen met (beschermde) natuurgebieden. Het doel in een stiltegebied is om het gemiddelde geluidsniveau onder de 40 decibel te houden.

Regels in stiltegebieden

In de stiltegebieden hoor je alleen geluiden die bij de omgeving horen. Dat zijn voornamelijk natuurgeluiden. Gemotoriseerd verkeer buiten de openbare weg, grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai zijn daarom verboden. Gebiedseigen geluiden, zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor, zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het beleven van het landelijk gebied. Alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat, zoals wandelen en fietsen, zijn ook toegestaan.

Beschermde natuurgebieden

Trek dus je wandelschoenen aan en maak een ommetje in het Nationaal Park Veluwezoom. Dat is in de buurt van Arnhem het dichtstbijzijnde stiltegebied. Er zijn overigens ook plekken in Arnhem waar je óók van de rust kunt genieten, maar die niet officieel een stiltegebied zijn. Denk daarbij aan de Meinerswijk of het Rozendaalse Veld. Al deze plekken bekijk je hier.

Volledig scherm De Hoge Veluwe © indebuurt Arnhem

Stiltegebied in de buurt van Arnhem

Als je in Arnhem woont, dan weet je misschien niet dat je al snel in een stiltegebied terecht kan komen. Er zijn namelijk verschillende mooie fietsroutes op de Veluwezoom die populair zijn. Mocht een stiltegebied toch iets te ver weg zijn voor een korte pauze, ga dan naar park Zypendaal of Angerenstein om even van de rust te genieten.

