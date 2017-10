Ruzie over schrappen grond van bedrijfsterreinen

De andere gemeenten zijn het daarmee oneens. De kans is groot dat de provincie Gelderland de Liemerse gemeenten dwingt in te stemmen.



Negentien wethouders hebben meer dan een jaar onderhandeld over het schrappen van plannen. Op dit moment is er een veel te groot aanbod. Er moeten hectares geschrapt worden. Er zijn in 2016 al lijsten gemaakt met plannen die wel en niet doorgaan. Gemeenten moeten daarbij hun verlies nemen.