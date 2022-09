RZC neemt eervol afscheid van clubicoon Egwin Janssen: ‘Hij was een inspiratiebron voor velen’

met video De opmars van de ‘trophy pet’: ‘Je kunt ze echt geen blikje Whiskas geven’

ARNHEM - De serval die zaterdag in een tuin in Arnhem opdook, staat niet op zichzelf. Het aantal meldingen over katachtigen van privé-eigenaren is in de voorbije jaren hard gestegen, zegt opvangorganisatie Stichting AAP.

21 september