Samir (27) vond musicals als jongetje ‘altijd een beetje apart’, nu heeft hij een rol in de Rocky Horror Show

Lekker afkoelen! Binnenkort groot waterfes­tijn op het Croydon­plein in Kronenburg

Spetter pieter pater, lekker in het water! Op het Croydonplein in de Arnhemse wijk Kronenburg kun je op 10 en 24 augustus 2022 lekker afkoelen tijdens een waterfestijn. Er is van alles te doen en te beleven met, jawel, water! Lees hier meer over ‘Waterpret’.

