SC Veluwezoom legt twee fans en drie leden straf op vanwege tumult na voetbalduel: ‘Dat was bedroevend’

Verdachte (16) van steekpar­tij bij Arnhemse school had keukenmes bij zich: mag dat volgens de regels?

26 september ARNHEM - De 16-jarige Arnhemmer die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de steekpartij van afgelopen donderdag bij een middelbare school in Arnhem, had naar verluidt een keukenmes op zak. Hij zou hiermee twee anderen gestoken hebben en zelf ook gewond zijn geraakt. Wat is eigenlijk precies de regelgeving rondom het dragen van messen? Mocht hij met een huis-tuin-en-keukenmes zomaar over straat?