Schatzoekers opgelet! Dit weekend is er vintagemarkt in het Modekwartier

Bij het Arnhems Boeken Café Libertas in het Modekwartier is op zondag 21 augustus, van 10.00 tot 16.00 uur, een leuke vintagemarkt. Voor de echte tweedehands schatzoekers, boekenwurmen en gezelligheidsdieren is dit dé place to be. Dat wordt shoppen!

Verschillende liefhebbers uit Arnhem en omgeving verkopen tijdens de zomereditie van de markt leuke vintage kleding, tweedehands designspulletjes, sieraden en unieke accessoires.

Boeken, vintage en gezelligheid

Bovendien heeft het Arnhems Boeken Café Libertas een grote collectie tweedehands boeken te koop. En laat dat nou net de plek zijn waar de vintagemarkt plaatsvindt: in de stadstuin achter ABC Libertas, te vinden in het Modekwartier aan de Klarendalseweg op nummer 477. Je kan via de zijkant de tuin inlopen.

Op de markt staan verschillende standjes met leuke spullen. Scharrel lekker rond en wie weet vind jij nog wel een vintage pareltje. Ben je uitgekeken of niet zo van het shoppen? Dan is er in de tuin en op het terras van Libertas ook muziek, gezelligheid en – waarschijnlijk – zon! Als je zin hebt in iets lekkers serveert het boekencafé hapjes en drankjes.

Kraam huren

Denk je nou: ik heb zelf nog wel een hele hoop leuke spulletjes in de aanbieding. Dan kan je in plaats van je geld uitgeven op de markt, ook wat centen verdienen op de markt. Je kan een hele of halve kraam huren om kleding, accessoires of andere leuke items te verkopen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via info@abc-libertas.nl.

