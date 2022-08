‘Scheurtjes in beton Zuid-tribune GelreDome leveren geen gevaar op’, dwangsom voor stadioneigenaar van de baan

Reuzestil­le­ven in de Looier­straat gaat voor groot deel schuil achter een boom, maar dat is juist de bedoeling

ARNHEM - In rap tempo verschijnt op de hoek Looierstraat-Roggestraat in de Arnhemse binnenstad een reproductie van het schilderij Stilleven met bloemen en vruchten van Charley Toorop. Het is al de vierde muurschildering die Museum Arnhem in de stad laat maken.

11 augustus