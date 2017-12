Scholen toch op reis naar kerstmarkt: We zwichten niet voor terreur

ARNHEM - Ondanks de dreiging van aanslagen gaan scholen in Arnhem en omgeving toch naar kerstmarkten. ,,We zwichten niet voor terreur.’’

​Het Dorenweerd College uit Doorwerth gaat dit jaar naar de kerstmarkt in Oberhausen. De school laat zich niet leiden door de wetenschap dat Duitsland vorig jaar werd opgeschrikt door een aanslag op een kerstmarkt.

,,We hebben een voorbeeldfunctie en willen laten zien dat we niet voor terreur zwichten'', zegt afdelingsleider Els Peters.

Wisselende reacties

Vorig jaar maakte de school die afweging in feite al. Toen ging de trip ook door, ondanks het feit dat de Tunesische IS-terrorist Anis Amri op maandag 19 december 2016 met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn.

Twaalf mensen kwamen destijds om, bijna zeventig raakten gewond. Dat het Dorenweerd toch op pad ging, maakte wisselende reacties los bij de ouders. ,,Een enkeling hield zijn kind thuis, maar we kregen ook positieve reacties omdat we ons eigen plan trokken'', zegt Peters.

'Niet door angst laten regeren'

Ook leerlingen van het Arentheem College in Arnhem gaan op reis. Zowel trips naar kerstmarkten in Keulen en Oberhausen als een uitje naar Essen dat in het teken staat van techniek gaan door. ,,Ik wil de ernst van een terreuraanslag niet bagatelliseren, maar de kans erop is niet zo groot’’, zegt directeur Leenderd van der Deijl. ,,We willen ons niet door angst laten regeren en blijven de dingen doen die we al deden.’’

Reisadvies

Het Beekdal Lyceum in Arnhem organiseert een uitstapje naar Keulen voor leerlingen, al ziet het dit als cultureel uitje en niet als kerstuitje. ,,We bezoeken musea en de Dom’’, zegt medewerker communicatie Guus Madern. ,,We verwachten daarom niet dat we met een grote groep op de kerstmarkt zullen zijn. Overigens heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook geen negatief reisadvies afgegeven.’’

De vestiging in Dieren van Het Rhedens vaart ook op het reisadvies van het ministerie. ,,We houden het goed in de gaten’’, zegt woordvoerder Hélène van den Bergh. Niet voor het al dan niet doorgaan van een kerstuitje, want dat wordt hier al jaren niet meer georganiseerd. De school volgt de berichten vooral met het oog op de excursie van vierdejaars leerlingen naar Barcelona. ,,Als er aanleiding toe is, kunnen we besluiten de reis af te lasten, maar dat is nu niet aan de orde’’, zegt Van den Bergh.

Veiligheidsmaatregelen